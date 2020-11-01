مورينيو: تلك النقاط كانت ستضعنا في صدارة الدوري

2020/11/01 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن فريقه بحاجة إلى تحسين مستواه في المباريات التي يخوضها على ملعبه، إن أراد المنافسة على لقب البريميرليج.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب، دون تحقيق أي انتصار على ملعبه في الدوري هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة برايتون مساء اليوم الأحد.

وبالنظر إلى المباريات التي خاضها توتنهام في الدوري على أرضه، خسر 1-0 أمام إيفرتون وتعادل مع نيوكاسل بقرار مثير للجدل في الدقائق الأخيرة من الفار، قبل التفريط في التقدم بثلاثية نظيفة ليتعادل أمام وست هام 3-3.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “نحن رائعون بعيدًا عن ملعبنا (في الدوري)، ولكن على أرضنا خسرنا الكثير من النقاط، وبتلك النقاط كنا سنتواجد هناك (في صدارة الدوري)”.

ومع ذلك أشاد البرتغالي بمستوى فريقه خارج أرضه بتحقيق 3 انتصارات وتسجيل 12 هدفًا.

وتابع مورينيو: “إنه نفس الرضا، أفضل الفوز بالنقاط الثلاث بلعب بصورة جيدة، ولكن ما هو اللعب الجيد؟ ربما يكون مستوى هجومي انسيابي لا يصدق، كرة قدم مثيرة، ومن الممكن أن تكون نوعية الكرة التي لعبناها أمام بيرنلي، وهذا يمنحني الرضا، فهذه نوعية من المباريات التي يتواجد بها كل المقادير لخسارة النقاط، وكان علينا التأقلم، وفي نهاية المباراة كنا سعداء”.

وعقب الفوز على بيرنلي يوم الإثنين الماضي، قال مورينيو: “لن أعتبر أنفسنا مرشحين للقب”، وتغيرت تلك المقولة قبل مواجهة اليوم إلى: “أي شيء من الوارد حدوثه في البريميرليج”، مشيرًا إلى أن الهدف هو اللعب بصورة جيدة أمام برايتون كما فعل السبيرز لمدة 80 دقيقة أمام وست هام، دون أن يحدث ما وصفه بألم التفريط في تقدم مريح.

وأتم البرتغالي: “عندما وصلت إلى هنا منذ 16 عامًا، كانت هناك الكثير من المباريات الصعبة، ولكن كانت هناك بعض اللقاءات مضمونة النقاط الثلاث، والآن بعد نحو عقدين الكثير من الأمور تغيرت، ولم تعد هناك نقاط رخيصة”.

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