2020/11/01 | 15:37 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" المواضيع التالية: انقذوا طفل مكة في قائمة الترند..



فما القصة؟.



منشور يجمع شقيقين بعد أربعين عاما في العراق.



إطلالات وتصريحات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي تتصدر مواقع التواصل.



"أم سكوتر" في غزة.



وفي جولتنا: ثور شارد في لبنان.

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