2020/11/01 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تعرف على تفاصيل أول مسلسل عربي يناقش مرضى البهاق، والمعاناة والتنمر الذي يتعرض لهم مصاب البهاق في المجتمع، وبخاصة من النساء...

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول مسلسل عربي يناقش معاناة مرضى البهاق والتنمر عليهم يُشعل السوشيال ميديا وكالة الصحافة المستقلة.

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