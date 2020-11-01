دراسة: 3 عقاقير موجودة قد تساعد في علاج كورونا

2020/11/01 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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وفقًا لتقرير منشور في The Lancet، فقد يستغرق تطوير اللقاحات 10 سنوات.



حتى مع تسريع الخبراء للبحث بشكل كبير بسبب إلحاح الوباء العالمي، فإن اللقاح الأولي قد يستغرق أكثر من 18 شهرًا لتطويره وتصنيعه وتوزيعه على الناس في جميع أنحاء العالم

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