بحوزته قاعدة بيانات.. القبض على عنصر داعشي في كركوك

2020/11/01 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد (01 تشرين الثاني 2020)، إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك، وبحوزته قاعدة بيانات.

وقال اللواء محمد جواد جعفر، قائد الفرقة الالية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء الالي الثالث تمكنت من القاء القبض على الإرهابي المطلوب (ج م ع) بعملية أمنية تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد المطلوب ضمن قرية (المرة) بكركوك".وأضاف البيان، أن المتهم "ضُبط بحوزته فلاش ميموري يحتوي على قاعدة بيانات لعصابات داعش الإرهابية، وقد تم إحالة الإرهابي والمضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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