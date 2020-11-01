الفتح يتهم الحكومة بالضعف والخنوع ويطالب بتحريك دعاوى دولية ضد امريكا

2020/11/01 | 15:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهم تحالف الفتح، الاحد، الحكومة بالضعف والخنوع للجانب الاميركي رغم التجاوزات واستهداف مقرات القوات الامنية والحشد، فيما طالب بتحريك دعاوى دولية ضد خرق الأجواء العراقية.

وقال النائب عن الفتح فاضل جابر لـ/المعلومة/ ان “الخروقات الاميركية للأجواء العراقية واستهداف مقار الحشد مسلسل طال وربما يطول مالم تضع له الحكومة العراقية حدا”.

واضاف ان “تمادي الجانب الاميركي يعود لخضوع وخنوع الحكومة العراقية وعدم فرض كلمتها “، داعيا الى “اقامة دعاوى دولية في الامم المتحدة وتدويل قضية استمرار الخرق للأجواء العراقية واستهداف مقار الحشد”.

واوضح جابر ان “عدم تطبيق الحكومة لقرار البرلمان بخروج القوات الاميركية من البلاد وراء تماديها”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي كشفت، امس السبت، عن انباء بوجود طائرة مسيرة وراء استهداف الانبوب الغازي ومقر الحشد بالمثنى، مبينا ان 7 من مقاتلي الحشد اصيبوا خلال الانفجار.انتهى25و

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