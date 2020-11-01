2020/11/01 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "والدتي لا تستطيع العيش بدون الأنسولين ولا يمكنني العيش بدونها"، بهذه العبارات غرّد صحفي إيراني مناشداً متابعينه إعلامه بمكان توفر دواء الأنسولين الخاص بمرضى السكري لشرائه بأي سعر، ليأتي الجواب سريعاً من أحد مستخدمي موقع "تويتر"، بأنّ الدواء متوفراً في السوق السوداء بأسعار تصل إلى ثمانية أضعاف.

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