2020/11/01 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- حاول شخص مجهول الاعتداء على مسجد في مدينة شاتودون التابعة لمقاطعة إيورإت لوير بشمال فرنسا، وذلك على خلفية قيام متطرفين بقتل عدد من الفرنسيين في أحداث إرهابية متفرقة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وتمثل اعتداء الشخص المجهول في محاولة إشعال النيران في المسجد والتهامه بما فيه، لكن ذلك لم يتم.



قال فاتح صاري كير، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا : محاولة إشعال النيران في مسجد على يد مجهول وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا : محاولة إشعال النيران في مسجد على يد مجهول) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا : محاولة إشعال النيران في مسجد على يد مجهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).