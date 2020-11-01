تعليق الدوام يشمل المدارس الاهلية والحكومية

2020/11/01 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اقليم كوردستان خلال اجتماعها اليوم الاحد 1/11/2020 تعليق الدوام في المدارس للمراحل الدراسية كافة لمدة شهر كامل، اي حتى 1/12/2020.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة خلال بيان، ان القرار يأتي لضمان سلامة الطلاب والكوادر التدريسية، لافتا الى ان القرار يشمل جميع المدارس الحكومية والاهلية.

واضاف: ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا ستجتمع مرة اخرى بعد انتهاء المدة، لتقييم الاوضاع الصحية، واقرار فتح المدارس من عدمه.

PUKmedia ترجمة‌

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