2020/11/01 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد، عن تسجيل 1054 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتعافي 536 حالة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 249"، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات (6740 فحوصات جديدة)

• (2176) اربيل

• (1471) السليمانية

• (2784) دهوك

• (34) حلبجة‌

• (213) كرميان

• (62) رابرين

•

٢.



الاصابات: (1054 اصابات جديدة)

• (398) اربيل

• (202) السليمانية

• (384) دهوك

• (13) حلبجة

• (41) كرميان

• (16) رابرين

•

4.



الشفاء: (536 حالة شفاء جديدة)

• (119) اربيل

• (20) السليمانية

• (359) دهوك

• (12) حلبجة

• (26) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



وفيات: (28 حالة وفاة)

• (5) اربيل

• (8) السليمانية

• (10) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) كرميان

• (4) رابرين

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم يسجل اكثر من الف اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم يسجل اكثر من الف اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).