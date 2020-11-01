2020/11/01 | 15:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لموقع رو ستوري الامريكي أن ممثلي الحزب الجمهوري في ولاية تكساس يحاولون ابطال 127 الف بطاقة اقتراع لمواطنين من مقاطعة هاريس لكونهم صوتوا الكترونيا من سياراتهم واماكن اخرى بدلاً من المواقع الداخلية التقليدية بحجة التزوير.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الكثير من المقترعين يرون قيام احد المحافظين الاثرياء واثنين من مرشحي الحزب الجمهوري وهم يحاولون ابطال بطاقات الاقتراع في آخر دقيقة في المقاطعة الاكثر اكتظاظا بالسكان في الولاية والتي تضم عددا كبيرا من مؤيدي الحزب الديمقراطي “.

واضاف ان ” هذا يترك الناخبين ينتظرون بقلق قرار المحكمة قبل يوم الانتخابات يوم الثلاثاء القادم والتي قد تجبرهم على العودة إلى صناديق الاقتراع، كما ان من المحتمل أن يكون الكثير غير مدركين لاحتمال زوال أصواتهم”.

وتابع أن ” الجهد الذي يبذله الجمهوريون يمكن ان يهدد ما نسبته 10 بالمائة من الاصوات في الولاية حيث تم رفع دعوتين قضائيتين من قبل مجموعة المدعين في الأيام الأخيرة بعد رفض طعن مماثل من قبل المحكمة العليا في ولاية تكساس “.

وقال عدد من العاملين في القطاع الصحي إنهم ” صوتوا الكترونيا من داخل سياراتهم لانهم لايريدون تعريض حياة الناس لخطر الاصابة بفايروس كورونا “، مضيفين أن ” عملية التصويت قد تكون مزعجة بسبب اعادتها في مراكز الاقتراع لكنهم لايعلمون هل ان اصواتهم قد تم احتسابها ام لا حتى هذه اللحظة “.

واشار التقرير الى ان ” عملية التصويت من خلال السيارة كانت قد اختبرت في وقت سابق من الاقتراع المبكر و تم إنشاء عشرة مراكز في المقاطعة لتسهيل التصويت المبكر حيث يقف الناخبون في سياراتهم ، وبعد أن يتم تأكيد تسجيلاتهم وهوياتهم من قبل موظفي الاقتراع ، يتم تسليمهم لوحًا إلكترونيًا عبر نوافذ سياراتهم للإدلاء بأصواتهم، فيما ادعى الجمهوريون إن مواقع الاقتراع الجديدة في المقاطعة هي توسع غير قانوني للتصويت على جانب الرصيف وتنتهك قانون الانتخابات في تكساس والدستور الأمريكي ” بحسب زعمهم .



انتهى/25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمهوريون يحاولون ابطال 127 الف بطاقة اقتراع في ولاية تكساس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمهوريون يحاولون ابطال 127 الف بطاقة اقتراع في ولاية تكساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).