"انكماش في اقتصاد الدولة".. الإمارات تخفض إنفاق ميزانية 2021

2020/11/01 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس الوزراء في الإمارات ميزانية اتحادية أصغر حجما للعام 2021، في مؤشر على أن الدولة تخفض الإنفاق، وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط.

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