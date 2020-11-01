اعلان اسماء المقبولين في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان

2020/11/01 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان يوم الاحد، عن المرحلة الاولى لاستمارة القبول في الجامعات والمعاهد، مؤكدة ان اسماء المقبولين من طالبات وطلاب المرحلة الاعدادية الـ 12، ستعلن في تمام الساعة 4:00 من مساء اليوم.

واضافت الوزارة خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان خريجي الـ 12 الاعدادي بامكانهم زيارة الموقع الالكتروني زانكولاين (https://www.regayzanko.com/main.php) للحصول على نتائجهم وقبولهم في جامعات اقليم كوردستان.

PUKmedia اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‌

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