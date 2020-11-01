السفير الهولندي: السليمانية باريس الشرق

2020/11/01 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ميشيل رينتير السفير الهولندي في العراق، اليوم الأحد، ان السليمانية هي باريس الشرق.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ السليمانية، الدكتور هفال ابو بكر للسفير الهولندي في العراق ميشيل رينتير، والقنصل الهولندي في اقليم كوردستان هانس أكربوم في مبنى ديوان المحافظة.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطوير العلاقات الزراعية والسياحية والثقافية والاستثمار بين الجانبين.

من جانبه اعرب الوفد الزائر عن سعادته، بالتطور والانفتاح في السليمانية، لافتين الى ان الاوروبيين صدقوا عندما قالوا ان السليمانية هي باريس الشرق.

PUKmedia خاص‌

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