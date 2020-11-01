الخارجية اليونانية: تركيا تتحدى المجتمع الدولي

2020/11/01 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأحد نية السلطات التركية إجراء مسوحات في مناطق تابعة للجرف القاري اليوناني.

وجاء في بيان نقله موقع “بوابة الأهرام” الإلكتروني، إن الخارجية اليونانية تدين إصدار تركيا لإخطار ملاحي جديد (Navtex)، يحجز مناطق تابعة للجرف القاري اليوناني، لإجراء مسوحات زلزالية غير قانونية، وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأفعال تزيد من التوتر في المنطقة، ويعد استمراراً لاستفزازات أنقرة وتجاهلها للقانون الدولي.

ورأت الخارجية أن الخطوة التركية تؤكد مرة أخرى أن أنقرة تواصل تجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي.

استطرد البيان “في الوقت نفسه، يخلق هذا الإجراء مزيداً من التوتر في المنطقة، حيث يتركز الاهتمام حالياً على تقديم المساعدة والتعبير عن رسائل الدعم والتضامن لوقوع الزلزال، هذه الإجراءات تظهر مرة أخرى أن تركيا تواصل الاستفزازات في تحد لدعوات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات المجلس الأوروبي في أكتوبر الماضي التي دعت فيها تركيا إلى وقف هذه الإجراءات”.

وأضاف “اليونان تدين مرة أخرى هذا السلوك الاستفزازي، الذي يعرقل احتمالية إجراء حوار بناء، وندعو تركيا على الفور إلى إلغاء هذا الإخطار الملاحي غير القانوني”.

في هذا السياق، أصدر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس تعليماته بإجراء احتجاج فوري إلى الجانب التركي، وكذلك إبلاغ الحلفاء والشركاء بشأن استمرار السلوك التركي الاستفزازي، وفق البيان.

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