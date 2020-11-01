أكثر من 92 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر

2020/11/01 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل عدد الأميركيين المشاركين بالتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية الى اثنين وتسعين مليونا، وفق أحدث الإحصاءات المتعلقة بعدد الناخبين.

وذكرت وسائل إعلام أميركية ان ازدياد نسبة المشاركين بالتصويت المبكر في هذه الانتخابات بالمقارنة مع سابقاتها، يعود الى الإجراءات المتبعة للوقاية من جائحة كورونا، ولتجنب اكتظاظ المقترعين في اليوم المحدد للانتخابات، مبينة ان اثنين وتسعين مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، من بينهم ثمانية وخمسون مليونا شاركوا بالاقتراع عبر البريد، من أصل أكثر من مئة وخمسين مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من الشهر الجاري.

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