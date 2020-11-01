الموقف الوبائي في العراق : تسجيل اكثر من 3 الف حالة شفاء بفيروس كورونا

2020/11/01 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، شفاء اكثر من 400 الف مصاب منذ تفشي كورونا في اذار الماضي، فيما اشارت إلى تسجيل 2658 حالة إصابة و56 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

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