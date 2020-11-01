وزارة التربية تصدر قرارات جديدة عن العام الدراسي الحالي

2020/11/01 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الاحد 1 نوفمبر، مجموعة قرارات تخص العام الدراسي الجديد والطلبة، نظرا للانتشار المستمر لفيروس كورونا وارتفاع نسب تسجيل الإصابات.وقالت الوزارة، ان “عدد الطلبة سيحدد من 8 إلى 10 في القاعات الصغيرة و15 بالقاعات الكبيرة خلال العام الدراسي الجدي، بالإضافة الى تقليص بعض المواد العلمية في المناهج”.

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