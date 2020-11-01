مصدر برلماني يكشف لـ”المستقلة” موعد عودة الجماهير في الدوري العراقي

2020/11/01 | 16:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – كشف مصدر برلماني عن موعد عودة الجماهير إلى الملاعب في الدوري العراقي الممتاز.



وحسب المصدر، فإن الأول من من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون موعدا لفتح أبواب الملاعب أمام الجماهير.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق شروط الوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).



وبعد فترة من لعب المباريات بدون […]

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