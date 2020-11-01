خلال يوم واحد.. اكثر من الف اصابة و28 وفاة بسبب كورونا في كردستان

2020/11/01 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل 1054 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتعافي 536 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات (6740 فحوصات جديدة)

(2176) اربيل

(1471) السليمانية

(2784) دهوك

(34) حلبجة‌

(213) كرميان

(62) رابرين

٢.



الاصابات: (1054 اصابات جديدة)

(398) اربيل

(202) السليمانية

(384) دهوك

(13) حلبجة

(41) كرميان

(16) رابرين

الشفاء: (536 حالة شفاء جديدة)

(119) اربيل

(20) السليمانية

(359) دهوك

(12) حلبجة

(26) كرميان

(0) رابرين

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