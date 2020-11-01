2020/11/01 | 16:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجلت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاحد، 48 اصابة جديدة بقيروس كورونا و97 حالة شفاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات التعافي من كورونا تفوق الاصابات في النجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات التعافي من كورونا تفوق الاصابات في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).