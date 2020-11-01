الصحة تسجل 3127 حالة شفاء و56 وفاة بكورونا

2020/11/01 | 16:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة والبيئة، 3127 حالة شفاء بفيروس كورونا في البلاد.

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