بالصوره: الشرطة الاتحادية تطيح بداعشي يمتلك قاعدة بيانات في كركوك

2020/11/01 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد،

الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في

كركوك.

وقالت القيادة، في بيان تلقته وكالة نون

، ان قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت من

القبض على احد الارهابيين تأشر انتمائه

وفق ق

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