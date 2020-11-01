الصحة تسجل 2658 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3127

2020/11/01 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأد الفتنة

نتذكر جيداً قصة الاب الذي اقتربت منيته فجمع اولاده وطلب منهم ان يحضروا مجموعة من اعواد الخشب، ثم طلب ان يكسروا الاعواد مجتمعة كحزمة واحدة وعندما فشلوا طلب منهم ان يكسروهن فرادا فنجحوا بذلك فأخبرهم ان حالهم بعد موته كحال هذه الاعواد ان تفرقت يسهل كسرها وان اجتمعت لن ينال منها احد.

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