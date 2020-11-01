2020/11/01 | 16:27 - المصدر: عين العراق

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سلسلة iPhone 12 تفشل في الاختبارات أمام هواتف "أندرويد"

فشل جهازا iPhone 12 و iPhone 12 Pro في الاختبارات التي أجريت فيما يتعلق بأداء الجهازين مقارنة بالهواتف التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد”.

وفي الاختبارات الخاصة، تبين أن بطارية سلسلة iPhone 12 حققت أداء فقيرا مقارنة ليس فقط بهواتف أندرويد، ولكن أيضا مع iPhone 11.

وشهد اختبار تشغيل الألعاب ثلاثية الأبعاد أن كلا من iPhone 12 و12 Pro يدومان ثلاث ساعات فقط، بينما استمر iPhone 11 لمدة سبع ساعات و37 دقيقة، كما صمد هاتف Pixel 5 لما يقرب من 5 ساعات وهاتف iPhone SE لمدة 4 ساعات و 54 دقيقة.

وينطبق الشيء نفسه على تشغيل الفيديو، حيث حقق iPhone 12 و12 Pro نتائج سيئة بالنسبة للهواتف الأخرى، إذ استمر الجهازان لمدة 7 ساعات، فيما صمد Galaxy S20 لـ 10 ساعات و20 دقيقة، وهاتف Google Pixel 5 لمدة 8 ساعات و49 دقيقة.

ويعد ذلك نتيجة متوقعة؛ نظرا لأن الجيل الجديد من أجهزة iPhone يحتوي بالفعل على بطاريات أصغر، فبينما يحتوي iPhone 11 و11 Pro على بطارية بسعة 3110 مللي أمبير و3046 مللي أمبير في الساعة على التوالي، فإن iPhone 12 و 12 Pro يمتلكان بطارية بسعة 2815 مللي أمبير في الساعة.

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