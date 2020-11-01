الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي اليومي لكورونا

2020/11/01 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

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