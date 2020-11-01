2020/11/01 | 16:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مباريات الدور الرابع من بطولة كأس العراق للموسم الحالي (2020-2021).



ونقدم لكم في السطور التالية مباريات الدور الرابع من بطولة كأس العراق، والتي تقام جميعها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الثانية ظهرا بتوقيت بغداد.



مجموعة بغداد حيفا × الأثير المصافي × المرور الكاظمية × جنائن بابل المجموعة الجنوبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على مباريات الدور الرابع من كأس العراق وكالة الصحافة المستقلة.

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