2020/11/01 | 16:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل خميس المحلاوي ، اليوم الاحد ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من استلام مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية (المنطقة الشمالية) المدعو (و.خ) للحصول على منصب وكيل الإنتاج لوزارة الكهرباء، مشيرا الى انه “عراب صفقة أوراسكوم الفاسدة “.

وقال المحلاوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان الفساد الافة التي اوصلت البلد الى ماهو عليه من انعدام الخدمات وبطالة واقتصاد منهار ولذا يتطلب من جميع مؤسسات الدولة التعاون فيما بينها لمعالجة تلك الافة المدمرة ومن المعالجات الفاعلة لمكافحة الفساد تشخيص الفاسدين ومعاقبتهم وفق القانون لينالوا جزاءهم العادل.

واكد المحلاوي ” وصلت لدينا معلومات مؤكدة بقيام مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية (المنطقة الشمالية) المدعو (و.خ) للحصول على منصب وكيل الإنتاج لوزارة الكهرباء، وهو عراب صفقة أوراسكوم الفاسدة فضلا انه خريج (تقنيات زراعية) اختصاص لاعلاقة له بقطاع الكهرباء وسبق ان حذرنا رئيس الوزراء بذلك بكتاب رسمي كوننا على اطلاع مباشر بعمل وزارة الكهرباء للدورتيين متتاليتين بحكم عملي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية وما يحتم ممارسة دوري الرقابي وتنبيه الحكومة عن السلبيات لايجاد معالجات لها.

واضاف ” تأسيساً على ما تقدم نطالب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالتدخل المباشر ومنع المذكور اعلاه من استلام اي منصب لقناعتنا التامة بفشله على المستويات الوظيفية كافة فضلا عن شبهات الفساد التي تحوم حوله التي تتطلب تحقيقا سريعا بصددها والتي هي اليوم تحت متابعة هيئة النزاهة.

وحذر “الكاظمي من الفاسدين والمدعو اعلاه احدهم الذين هم سبب بلاء البلاد والعباد والمواطن يدفع فاتورة فسادهم بنقص خدمة الكهرباء المقدمة له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر الكاظمي من استلام المدعو (و.خ) وكيل انتاج وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر الكاظمي من استلام المدعو (و.خ) وكيل انتاج وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).