وفد من الإقليم يؤكد الجاهزية لاستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية

2020/11/01 | 16:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اكد وفد المجلس الرياضي للاتحاد الوطني الكردستاني عن جاهزية اقليم كردستان لاستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية.

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