304 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2020/11/01 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 304 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 228 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 304 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 228 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع بغداد جديدة 31 حالة

قطاع النهروان 40 حالة

قطاع الاستقلال 17 حالة

قطاع الاعظمية 30 حالة

قطاع الرصافة 39 حالة

قطاع البلديات الاول 43 حالة

قطاع المدائن 11 حالة

قطاع البلديات الثاني 17 حالة

- 76 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 11 حالة محلة , 555, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540,

317, 357 .316 .314

الشعب 14 حالة محلة 317 , حي اور 317, 357 .316 .314

البلديات 6 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي

شارع فلسطين 12 حالة محلة 505, 503 506 , 508 , 502, 509 , 510 , 510

الامين 5 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



, 735 , 743

بغداد جديدة 4 حالات محلة 701 , 703 , 708

الزعفرانية 4 حالة محلة , , 956 , 952 , 961

الكرادة 4 حالات محلة 903, 905

الاعظمية 14 حالة محلة, 314

302 , 310 , 314 , 311 , 318 , 342

البنوك 4 حالات محلة 321 , 315

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 61284 توفي منهم 1358 للاسف فيما اكتسب الشفاء 55255 ومتبقي قيد العلاج 4671".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

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