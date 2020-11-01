العراق يصدر أكثر من 89 مليون برميل الشهر الماضي بإيرادات اقتربت من 3.5 مليار دولار

2020/11/01 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (153) الفا و( 899 )برميلاً، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(430) مليونا و (630 ) الف دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل".

اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة، بحسب البيان "( 2) مليونا و( 867) الفا و( 637 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 263) الف و(058) برميل ".وتابع البيان ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (2) مليون و( 876) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (38.480) دولارا ".

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