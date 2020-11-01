القضاء يحكم بالحبس البسيط على مدان بقتل امرأة

2020/11/01 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت محكمة جنايات المثنى حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق المدان ( ع _ ر _ خ ) استنادا لاحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي وذلك لارتكابه جريمة القتل العمد ، كما مبين في التفاصيل أدناه .

وجاء في بيان اصدرته شرطة المحافظة، "استخبر قسم شرطة قضاء السماوة مركز شرطة السماوة عن وجود جثة في إحدى المناطق السكنية تعود إلى امرأة تبلغ من العمر 41 سنة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المثنى عبد الرضا كاطع فهد وعضوية العميد ابراهيم كامل عباس مدير شرطة القضاء ومجموعة من ضباط التحقيق، وتم جمع الادلة والمعلومات والانتقال إلى محل الحادث، والاستعانة بخبراء الادلة الجنائية وعند العثور على الجثة اتضح ان المجني عليها قد تعرضت للخنق حتى الموت".

واشار الى "تم بعد ذلك تحديد مكان المتهم وقد القي القبض عليه في فترة قياسية قصيرة ثم دونت اقواله وصدقت قضائيا وتم توقيفه وفق أحكام المادة ( 406 / 1 / أ ) من قانون العقوبات العراقي واعترف بقيامه بأرتكاب جريمته وتمت احالته للمحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

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