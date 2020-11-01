القبض على عنصر إرهابي في كركوك

2020/11/01 | 16:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاحد، عن القاء القبض على احد الارهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" في كركوك....

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