النفط تعلن الاحصائية الاولية للصادرات والايرادات المتحققة للشهر الماضي

2020/11/01 | 16:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، مشيرة الى ان سعر البرميل الواحد أكثر من 38 دولار.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط …

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