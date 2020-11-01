"الثورة ليست خيمة".. مصير مجهول للانتفاضة العراقية بعد فتح ساحات الاحتجاج

2020/11/01 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساد الإحباط مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فتح ساحة التحرير في وسط بغداد، التي تحولت إلى موقع رمزي لانتفاضة تشرين (أكتوبر) التي انطلقت قبل عام.

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