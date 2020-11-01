2020/11/01 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتينر والقنصل الهولندي في اقليم كوردستان هانس أكربوم.

في مستهل اللقاء، بحث الجانبان مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية، بتبادل وجهات النظر، مؤكدين على استمرار دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لتطوير العلاقات مع هولندا، وتوسيع العلاقات من اجل المصلحة العليا لشعب كوردستان، وخلال اللقاء ايضا، اكدت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني، على سياسية التوازن والشراكة الحقيقية، في القرار والحكم، معلنة ان متغيرات الاوضاع، تتطلب الاجتماع على المسائل وحل المشاكل مع بغداد في ضوء مقررات الدستور والقانون.

واكدت الرئاسة المشتركة، على ادارة افضل توافق متطلبات شعب كوردستان وتحسين الاوضاع ومعالجة الازمات.، كما وبحث الجانبان وبأهمية، مخاطر فلول داعش الارهابي في العراق، مؤكدين على استمرار التنسيق والتعاون بين قوات اقليم كوردستان والتحالف الدولي من اجل استتباب الامن والاستقرار بشكل افضل في المنطقة.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الرئيسان المشتركان يستقبلان وفدا هولنديا رفيع المستوى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الرئيسان المشتركان يستقبلان وفدا هولنديا رفيع المستوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).