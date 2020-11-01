ميشيل رينتير يضع اكليلا من الزهور على ضريح فقيد الامة مام جلال

2020/11/01 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتير، يوم الاحد، اكاليل من الزهور على ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال، بمدينة السليمانية.

وقال رينتير: انه شرف كبير لنا ان نزور ضريح الرئيس مام جلال، مشيرا الى ان الرئيس مام جلال كان مناضلا كبيرا قدم جل حياته لبلده وشعبه.

وكانت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني قد استقبلت اليوم، السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتير والوفد المرافق له لبحث سبل تمتين العلاقات بين الجانبين.

ومن المقرر ان يزور الوفد الهولندي، اليوم، مدينة حلبجة، لاطلاع عن كثب للتطورات التي تشهدها المحافظة.

كما التقى السفير الهولندي في السليمانية محافظها الدكتور هفال ابو بكر لبحث تطوير العلاقات الزراعية والسياحية والثقافية والاستثمار بين الجانبين، معربا عن سروره بالزيارة والتطور والانفتاح في السليمانية، قائلا: ان السليمانية هي باريس الشرق.

PUKmedia خاص‌

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