2020/11/01 | 16:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان انه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (153) الفا و( 899 )برميلاً، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(430) مليونا و (630 ) الف دولار”.

واشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل”.

اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة، بحسب البيان “( 2) مليونا و( 867) الفا و( 637 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 263) الف و(058) برميل “.

وتابع البيان ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (2) مليون و( 876) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (38.480) دولارا “.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بإيرادات تلامس 3.5 مليار دولار… العراق يكشف حصيلة صادراته النفطية لشهر تشرين الاول) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بإيرادات تلامس 3.5 مليار دولار… العراق يكشف حصيلة صادراته النفطية لشهر تشرين الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).