نائب يستهجن تصرفات الحكومة المتخبطة بالاتفاقية مع مصر

2020/11/01 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استغرب النائب حسن سالم اليوم الاحد ، من حكومة تدمر بلدها لاجل انعاش اقتصاد بلدان اخرى فتقوم بالغاء اتفاقية الصين التي فيها تطور وازدهار العراق وتتجه الى اتفاقية مع مصر الفقيرة التي هي بحاجة الى الاعمار ( النفط مقابل الاعمار)

وقال سالم في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” تصرفات الحكومة المتخبطه واخرها الاتفاقية مع مصر ( النفط مقابل الاعمار) التي تعتبر من الدول الفقيرة وقد لجأت الى عقد 4 اتفاقيات مع الصين لاجل الاعمار ، مشيرا الى ان ” الادهى من ذلك جعل قناة السويس بديلا عن ميناء الفاو “.

وطالب سالم البرلمان العراقي والقوى الساسية الوطنية الى الوقوف بشدة ضد هذه الاتفاقية والغائها وتفعيل الاتفاقية الصينية العراقية والاصرار على اكمال انجاز ميناء الفاو “.

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