نجف يعلن ترشيحه لمنصب النائب الاول بكتلة سرمد عبدالاله

2020/11/01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة الان – بغداد اعلن رئيس اتحاد الجمناستك اياد نجف ترشيحه اليوم الاحد الاول من تشرين الثاني 2020 لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ضمن كتلة المرشح للرئاسة سرمد عبدالاله بعد مفاوضات لم تدم طويلا بين الطرفين لتثمر عن اتحاد كتلتي عبدالاله ونجف في كتلة واحدة و اتفقا على تكوين كابينة شبابية رصينة

