وزارة النفط تعلن حجم صادراتها لشهر تشرين الأول

2020/11/01 | 16:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النفط، الأحد، كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الأول. وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 تشرين الثاني 2020) إن "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الأول بلغت (89) مليونا (153) الفا و(899) برميلاً".

وأشارت الاحصائية وفق البيان، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 867) الفا و( 637 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 263) الف و(058) برميل".

وأشار إلى أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليون و( 876) ألف برميل، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (38.480 ) دولاراً".

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