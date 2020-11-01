ضبط أدوية بشرية بحوزة مسافرين عراقيين في منفذ الشلامجة

2020/11/01 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط أدوية بشرية بكميات تجارية بحوزة مسافرين عراقيين في منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة.

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