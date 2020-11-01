الشبلي يبحث مع شركة هونداي الاجراءات التعاقدية قبل توقيع مشروع قطار بغداد المعلق

2020/11/01 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ممثل شركة هونداي الكورية احدى الشركتين المنفذتين لمشروع قطار بغداد المعلق، اليوم الاحد في مقر الوزارة بحضور الوكيل الاداري للوزارة و مدير عام الدائرة الادارية و المالية

وقال الشبلي: بناءً على مخرجات الجولة الاوربية الاخيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، التقينا اليوم مع ممثل شركة هونداي الكورية المكلفة بأنجاز المشروع للاتفاق على الاجراءات التعاقدية و الادارية اللازمة قبل توقيع العقد ،مبيناً ان هذا المشروع سيوفر الاف فرص العمل للشباب البغدادي و سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد و سيمتص جزء كبير من البطالة التي يعاني منها قطاع العمل في البلاء.

و اوضح الوكيل الاداري للوزارة الدكتور سلمان البهادلي ان الاجتماع تركز حول اعداد العقود و الاطلاع الميداني من قبل الجهة المنفذة على المناطق التي يمر بها القطار المعلق .

من جانبه اثنى ممثل الشركة على هذا المشروع الذي وصفه بالعملاق، واصفاً العراق بأنه بلداً واعداً و أن الاقتصاد العراقي قابل للنهوض من خلال هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة .

يذكر ان مشروع قطار بغداد المعلق يتولى انجازه إئتلاف شركة الستوم الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال البنى التحتية في مجال النقل و شركة هونداي الكورية .

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