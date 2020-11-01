النفط تعلن إحصائية إيراداتها المتحققة لتشرين الأول الماضي

2020/11/01 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، إحصائية إيراداتها المتحققة لتشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (153) ألفا و(899 )برميلا، بإيرادات بلغت قرابة (3) مليارات و(430) مليونا و (630 ) ألف دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين اثنين و(867) ألفا و(637) برميلا والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت (263) ألف و(058) برميلا".

وأشارت إلى أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ مليونين اثنين و(876) ألف برميل"، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (38.480) دولارا".

يذكر أن "الوزارة ومن خلال إيمانها بإطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري ".

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