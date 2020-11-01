2020/11/01 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / اكملت شركة صينية متخصصة مراحل حفر اول بئر نفطي قرب ناحية قزانية في محافظة ديالى .وقال مصدر حكومي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان شركة صينية انجزت مراحل حفر أول بئر نفطي باطراف قزانية شرق بعقوبة .واضاف ان الرقعة الاستكشافية تمتد 80% ضمن حدود ديالى و20% ضمن حدود واسط الذي توقف التنقيب بها من قبل شركة باكستانية بعد ظهور جائحة كورونا .



مبينا ان الرقعة تضم الكثير من الاحتياطات النفطية والغازية وستسهم في انتعاش الواقع الاقتصادي لمناطق تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة”./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكمال مراحل حفر أول بئر نفطي في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكمال مراحل حفر أول بئر نفطي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).