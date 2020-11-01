الكرخ يحقق انتصاره الاول ونفط ميسان يتعادل سلبياً مع الديوانية

2020/11/01 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / تمكن فريق الكرخ من تحقيق فوزه الاول بعد تغلبه على فريق القاسم بهدفين لهدف ، في ختام الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز في المباراة التي اقيمت على ملعب فريق الكرخ.وسجل هدفي الكرخ اللاعب عمر عبد الرحمن بالدقائق(51،61) من زمن الشوط الثاني، بينما سجل هدف القاسم اللاعب علي كريم بالدقيقة 69.



ورفع فريق الكرخ رصيده الى النقطة الرابعة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد فريق القاسم عند نقطة واحد وبالمركز 14.



وخيم التعادل السلبي على مباراة فريقي نفط ميسان والديوانية في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، ليبقى فريق الديوانية بالمركز الثامن برصيد اربع نقاط، بينما ارتقى فريق نفط ميسان للمركز العاشر برصيد نقطتين./انتهى

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