النزاهة الاتحادية: إيقاف صرف تخصيصات عقد بناء مدارس في بابل بقيمة 35 مليار دينار

2020/11/01 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف صرف المبالغ المخصصة لعقد بناء مدارس بمبلغ خمسة وثلاثين مليار دينار في محافظة بابل.

الهيئة أكدت في بيان أن فريقا من مكتب تحقيق بابل، وبالتعاون مع مديرية تحقيق بغداد، تمكن من ضبط الأوليات كافة المتعلقة بقيام ديوان المحافظة بالتعاقد خلافا للضوابط والتعليمات مع إحدى شركات المقاولات العامة، لغرض إكمال الأعمال غير المنجزة لإنشاء مدارس بأسلوب البناء الجاهز، بمبلغٍ إجمالي قدره خمسة وثلاثون مليار دينار، فضلا على ضبط المدير المفوض للشركة المتعاقد معها أثناء وجوده داخل وزارة التخطيط، وإيقاف صرف مبلغ سلفة الى الشركة بمبلغ مليار وخمسمئة مليون دينار.

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