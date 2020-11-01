2020/11/01 | 17:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – فاز الكرخ على القاسم بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.



وسجل عمر عبد الرحمن ثنائية الكرخ في الدقيقتين 51 و61، فيما أحرز علي كريم هدف القاسم الوحيد في الدقيقة 69.



بهذا حقق الكرخ فوزه الأول هذا الموسم بالدوري العراقي، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



الكرخ يهزم القاسم..



ونفط ميسان يتعادل مع الديوانية وكالة الصحافة المستقلة.

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