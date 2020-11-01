2020/11/01 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط أدوية بشرية بكميات تجارية بحوزة مسافرين عراقيين في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، ضبطت مسافرين عراقيين بحوزتهما أدوية بشرية بكميات تجارية والتي تم الكشف عنها من قبل شعبة المتفجرات في المنفذ الحدودي”.

واضافت الهياة، “كما تم ضبط كمية من بيض المائدة الذي يمنع استيراده دعماً للمنتج المحلي والمزارع العراقي”، لافتة الى انه “تم تنظيم محضر أتلاف أصولي للمضبوطات من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض وإتلافها في المنطقة المخصصة لذلك”.

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