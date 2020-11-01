ضبط أدوية بشرية بكميات تجارية بحوزة مسافرين عراقيين في منفذ الشلامجة الحدودي

2020/11/01 | 17:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة اليوم الاحد ، عن ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهما أدوية بشرية بكميات تجارية والتي تم الكشف عنها من قبل شعبة المتفجرات في المنفذ الحدودي.

كما تم ضبط كمية من بيض المائدة الذي يمنع استيراده دعماً للمنتج المحلي والمزارع العراقي.

تم تنظيم محضر أتلاف أصولي للمضبوطات من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض وإتلافها في المنطقة المخصصة لذلك.

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